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Небензя назвал США соучастником удара по Лисичанску

Источник:
ТАСС
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Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по российскому городу Лисичанску, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого», — цитирует ТАСС Небензю.

Он напомнил, что в августе 2022 года Скибицкий «проговорился» о том, что для использования установки HIMARS Украине необходимо заранее согласовать цель с США. «Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске», — резюмировал Небензя.

ВСУ атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР в субботу, 3 февраля. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют