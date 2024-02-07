Небензя назвал США соучастником удара по Лисичанску

Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по российскому городу Лисичанску, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого», — цитирует ТАСС Небензю.

Он напомнил, что в августе 2022 года Скибицкий «проговорился» о том, что для использования установки HIMARS Украине необходимо заранее согласовать цель с США. «Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске», — резюмировал Небензя.

ВСУ атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР в субботу, 3 февраля. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок.