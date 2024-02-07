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Музыканты из «Би-2» побоялись обращаться за помощью в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Schekinov Alexey Victorovich / CC BY-SA 3.0

Участники группы «Би-2» (Егор Бортник Лева Би-2 признан иноагентом в РФ) рассказали, что, оказавшись задержанными в Таиланде, побоялись обращаться за помощью в российское консульство.

«Мы коллегиально все — обладатели российских паспортов — отказались от встречи с российским консулом. До всех стали доходить новости, что уже точно ничего хорошего не светит в России», — цитирует телеграм-канал «НеМалахов» пианиста группы Глеба Колядина.

Музыканты испугались депортации на Родину и обратились к другим странам с мольбой о принятии к себе. В итоге из миграционной тюрьмы их депортировали в Израиль.

В миграционной тюрьме «Би-2» оказались после концерта в Таиланде. Оказалось, что организаторы концерта некорректно оформили визы для выступающих артистов.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют