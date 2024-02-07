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Ключевой банк Китая прекратил расчеты с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, кредитное учреждение является ключевым для импортеров из России.

«Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Представители бизнеса и финансовые консультанты подтвердили газете эту информацию. Собственник одной из компаний отметил, что у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения китайского банка.

Как утверждает издание, из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом. Российские импортеры не смогут ввезти товар до марта.

Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, в случае если Вашингтон сочтет, что они поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют