Ключевой банк Китая прекратил расчеты с Россией

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, кредитное учреждение является ключевым для импортеров из России.

«Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Представители бизнеса и финансовые консультанты подтвердили газете эту информацию. Собственник одной из компаний отметил, что у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения китайского банка.

Как утверждает издание, из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом. Российские импортеры не смогут ввезти товар до марта.

Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, в случае если Вашингтон сочтет, что они поддерживают российский военно-промышленный комплекс.