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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы СВО получат новейшее антиматериальное оружие

Источник:
ТАСС
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Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 «Астарта» в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

В настоящее время оружие проходит испытания, в ходе которых проверяют его работоспособность в разных условиях эксплуатации. По итогам пилотных тестов разработчики решили незначительно скорректировать ее конструкцию, чтобы улучшить эргономику.

Снайперская винтовка дальнего действия МЦ-572 была впервые представлена на форуме «Армия-2023». Выбранный для оружия калибр 12,7 миллиметра позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях.

Разработчики отмечают, что благодаря самозарядной системе винтовка обладает высокой точностью. Так, на испытаниях группа из пяти выстрелов с расстояния сто метров демонстрировала разброс всего 1,5 сантиметра.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют