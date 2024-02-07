Бойцы СВО получат новейшее антиматериальное оружие

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 «Астарта» в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

В настоящее время оружие проходит испытания, в ходе которых проверяют его работоспособность в разных условиях эксплуатации. По итогам пилотных тестов разработчики решили незначительно скорректировать ее конструкцию, чтобы улучшить эргономику.

Снайперская винтовка дальнего действия МЦ-572 была впервые представлена на форуме «Армия-2023». Выбранный для оружия калибр 12,7 миллиметра позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях.

Разработчики отмечают, что благодаря самозарядной системе винтовка обладает высокой точностью. Так, на испытаниях группа из пяти выстрелов с расстояния сто метров демонстрировала разброс всего 1,5 сантиметра.