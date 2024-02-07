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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована.

Скшипчак выразил уверенность, что при возникновении конфликта Североатлантический альянс не позволит России управлять Калининградской областью и держать там свои войска, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Генерал уточнил, что Польша в настоящее время ведет строительство укреплений на границе с Россией в Калининградской области. По его словам, оборонительные работы необходимо проводить именно сейчас, так как во время конфликта делать это будет невозможно.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что не исключает возможности войны с Россией в будущем и призвал быть готовыми к «любым сценариям».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют