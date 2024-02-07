Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область

Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована.

Скшипчак выразил уверенность, что при возникновении конфликта Североатлантический альянс не позволит России управлять Калининградской областью и держать там свои войска, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Генерал уточнил, что Польша в настоящее время ведет строительство укреплений на границе с Россией в Калининградской области. По его словам, оборонительные работы необходимо проводить именно сейчас, так как во время конфликта делать это будет невозможно.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что не исключает возможности войны с Россией в будущем и призвал быть готовыми к «любым сценариям».