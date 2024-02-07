Такер Карлсон заявил о подготовке интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, сейчас находящийся в Москве, заявил, что в ближайшее время возьмет интервью у президента России Владимира Путина.

«Мы в Москве, <...> чтобы взять интервью у <...> Путина. Мы скоро это сделаем», — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Сделать он это хочет, потому что американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине». Он отметил, что они имеет полное право знать «все, что возможно» о российско-украинском конфликте.

По его словам, Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими СМС, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали», — сказал Карлсон.

«В прошлом месяце — и мы в этом вполне уверены — они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», — подчеркнул журналист.