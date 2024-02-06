Климатологи спрогнозировали появление сверхсильных ураганов

Американские климатологи выступили с требованием создать дополнительную, шестую категорию для обозначения силы ураганов. Предельного порога скорости ветра в 250 километров в час, допустимой для пятой категории, уже недостаточно.

На протяжении более 50 лет Национальный ураганный центр в США использовал систему Windscale, разработанную в начале 1970-х. Шкала обозначала ураган по шкале от первой категории (скорость ветра от 119 до 153 километров в час) до пятой (скорость ветра 254 километра в час и более).

Однако уже сегодня существуют еще более экстремальные штормы, которые требуют новой, шестой категории. Этот уровень будет охватывать ураганы со скоростью ветра 309 километров в час и более.

Подтверждением может служить тропический циклон «Патрисия», в 2015 году затронувший тихоокеанское побережье Мексики, — его скорость доходила до 345 километров в час. Всего было зафиксировано шесть штормов, которые превосходят пятую категорию по силе.

По оценке исследователей, из-за потепления океана сила циклонов увеличивается. В будущем сверхсильные ураганы будут происходить все чаще, что делает старую шкалу неактуальной. Добавление шестой шкалы позволит властям заблаговременно проводить нужную подготовку.