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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина продлила военное положение и мобилизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Верховная Рада одобрила продление действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Оба законопроекта были накануне внесены президентом Владимиром Зеленским.

Военное положение в стране было введено после начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Тогда же была объявлена мобилизация. С тех пор они продлевались девять раз, в последний — в ноябре 2023 года.

На Украине в марте 2024 года должны были пройти выборы президента. Однако по действующему законодательству время действия военного положения запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов.

В январе в Раду внесли новый законопроект о мобилизации. Он вводит электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд, включая блокировку карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Законопроект также предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.