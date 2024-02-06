Украина продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада одобрила продление действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Оба законопроекта были накануне внесены президентом Владимиром Зеленским.

Военное положение в стране было введено после начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Тогда же была объявлена мобилизация. С тех пор они продлевались девять раз, в последний — в ноябре 2023 года.

На Украине в марте 2024 года должны были пройти выборы президента. Однако по действующему законодательству время действия военного положения запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов.

В январе в Раду внесли новый законопроект о мобилизации. Он вводит электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд, включая блокировку карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Законопроект также предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.