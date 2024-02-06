Минфин добавит денег на льготную IT‑ипотеку

Министерство финансов не допустит остановки программы IT-ипотеки из-за того, что у некоторых банков закончились выделенные на нее лимиты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении.

Сейчас госкорпорация «ДОМ.РФ» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у которых они закончились. Речь идет о сумме около 39 миллиардов рублей. Благодаря этому шагу выдача IT-ипотеке будет продолжена до того, как правительство примет соответствующее постановление.

Ранее Сбербанк, который является крупнейшим банком по объему выдачи ипотеки в России, объявил, что перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов из-за исчерпания лимитов.