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Минфин добавит денег на льготную IT‑ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство финансов не допустит остановки программы IT-ипотеки из-за того, что у некоторых банков закончились выделенные на нее лимиты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», — говорится в сообщении.

Сейчас госкорпорация «ДОМ.РФ» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у которых они закончились. Речь идет о сумме около 39 миллиардов рублей. Благодаря этому шагу выдача IT-ипотеке будет продолжена до того, как правительство примет соответствующее постановление.

Ранее Сбербанк, который является крупнейшим банком по объему выдачи ипотеки в России, объявил, что перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов из-за исчерпания лимитов.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.