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Песков оценил возможность запрета VPN в России

Источник:
«Газета.Ru»
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Российские власти не обсуждают никаких решений по полному запрету VPN-сервисов на территории страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких решений на этот счет нет. Из этого и нужно исходить», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что Роскомнадзор с 1 марта вводит запрет на популяризацию таких сервисов.

С 1 марта 2024 года на территории России вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы и другие способы обхода блокировок, в том числе для доступа к запрещенным на территории страны социальным сетям и сайтам.

Работа средств обхода блокировок запрещена в России с февраля 2020 года. При этом каких-либо наказаний за использование таких сервисов для россиян не предусмотрено.

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Политика #Россия #Интернет
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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))