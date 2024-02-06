Песков оценил возможность запрета VPN в России

Российские власти не обсуждают никаких решений по полному запрету VPN-сервисов на территории страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких решений на этот счет нет. Из этого и нужно исходить», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что Роскомнадзор с 1 марта вводит запрет на популяризацию таких сервисов.

С 1 марта 2024 года на территории России вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы и другие способы обхода блокировок, в том числе для доступа к запрещенным на территории страны социальным сетям и сайтам.

Работа средств обхода блокировок запрещена в России с февраля 2020 года. При этом каких-либо наказаний за использование таких сервисов для россиян не предусмотрено.