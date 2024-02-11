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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Global Times обвинило НАТО в подталкивании мира к третьей мировой

Источник:
Global Times
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НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине, пишет официальное китайское англоязычное издание Global Times.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг «ищет законное оправдание для мировой экспансии НАТО. Эта экспансия — внутренняя потребность организации, а война — внешняя. Без конфликтов военный альянс потеряет причину, по которой он имеет право на существование», отмечает издание.

В ходе визита в США Столтенберг постоянно связывал Китай с украинским кризисом. Он заявил, что «победа России позволила бы другим странам — Северной Корее, Ирану, Китаю — использовать силу». «Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань», — сказал генсек НАТО.

«Однозначно понятно, что речь идет не только о поиске альянсом финансирования. Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию украинского кризиса в мировую войну», — заключает Global Times.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается