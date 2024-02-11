Global Times обвинило НАТО в подталкивании мира к третьей мировой

НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине, пишет официальное китайское англоязычное издание Global Times.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг «ищет законное оправдание для мировой экспансии НАТО. Эта экспансия — внутренняя потребность организации, а война — внешняя. Без конфликтов военный альянс потеряет причину, по которой он имеет право на существование», отмечает издание.

В ходе визита в США Столтенберг постоянно связывал Китай с украинским кризисом. Он заявил, что «победа России позволила бы другим странам — Северной Корее, Ирану, Китаю — использовать силу». «Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань», — сказал генсек НАТО.

«Однозначно понятно, что речь идет не только о поиске альянсом финансирования. Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию украинского кризиса в мировую войну», — заключает Global Times.