Более 1 млн россиян проголосуют онлайн на выборах президента

Более 1 миллиона россиян за неделю заявили о желании проголосовать онлайн на выборах президента россии в марте, говорится в сообщении Минцифры.

Прием заявлений на участие в выборах онлайн начался 29 января. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе vybory.gov.ru принимаются на «Госуслугах» до 23.59 по московскому времени 11 марта, напомнили в ведомстве.

«В личном кабинете избирателя на портале Госуслуг можно узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах», — говорится в сообщении.

В случае изменения планов заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Если по месту прописки проголосовать в дни выборов не получается, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов России, для москвичей голосование будет доступно на портале mos.ru.