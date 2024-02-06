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Более 1 млн россиян проголосуют онлайн на выборах президента

Источник:
Sibnet.ru
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Более 1 миллиона россиян за неделю заявили о желании проголосовать онлайн на выборах президента россии в марте, говорится в сообщении Минцифры.

Прием заявлений на участие в выборах онлайн начался  29 января. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе vybory.gov.ru принимаются на «Госуслугах» до 23.59 по московскому времени 11 марта, напомнили в ведомстве.

«В личном кабинете избирателя на портале Госуслуг можно узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах», — говорится в сообщении.

В случае изменения планов заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Если по месту прописки проголосовать в дни выборов не получается, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов России, для москвичей голосование будет доступно на портале mos.ru.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

GammiPluh

не китайским, точно? вот что должно быть в голове у человека чтобы он такой бред написал

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.