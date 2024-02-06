Глава Минфина Германии заявил о стремительном обеднении страны

Германия стремительно беднеет, а отсутствие экономического роста сделало страну неконкурентоспособной, заявил министр финансов ФРГ, лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», приводят «Известия» Линднер.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ожидаемый рост экономики Германии в текущем году составит 0,3%, что без малого вдвое меньше предыдущих предположений аналитиков, отметил Линднер.

«Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа», — прокомментировал министр.