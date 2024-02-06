Офис Зеленского проведет аудит действий ВСУ за два года

Аудит проводится в Вооруженных силах Украины (ВСУ), по результатам которого могут быть приняты кадровые решения, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит», — приводит РБК заявление Подоляка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чем грозит отставка Залужного

Ранее, как сообщили западные СМИ, США получили уведомление от Киева о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Источники Financial Times из стран G7 рассказали, что эти планы заставили западных партнеров Киева «нервничать».

По словам одного из источников, опасения вызваны тем, что увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, «когда единство имеет решающее значение».