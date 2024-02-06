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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Офис Зеленского проведет аудит действий ВСУ за два года

Источник:
РБК
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Аудит проводится в Вооруженных силах Украины (ВСУ), по результатам которого могут быть приняты кадровые решения, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит», — приводит РБК заявление Подоляка.

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Ранее, как сообщили западные СМИ, США получили уведомление от Киева о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Источники Financial Times из стран G7 рассказали, что эти планы заставили западных партнеров Киева «нервничать».

По словам одного из источников, опасения вызваны тем, что увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, «когда единство имеет решающее значение».

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...