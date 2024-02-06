Рак диагностировали у короля Великобритании Карла III

Врачи диагностировали рак у короля Великобритании Карла III, говорится заявлении Букингемского дворца.

Карл III ранее лечился от доброкачественного увеличения простаты, и «именно во время этого вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака», приводит Forbes заявление. Тип рака не раскрывается.

В Букингемском дворце отметили, что король «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме».

Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II. Она правила страной более 70 лет. Коронация состоялась 6 мая 2023-го.