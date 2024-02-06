Рак диагностировали у короля Великобритании Карла III

Врачи диагностировали рак у короля Великобритании Карла III,
говорится заявлении Букингемского дворца.
Карл III ранее лечился от доброкачественного увеличения простаты, и «именно во время этого вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака», приводит Forbes заявление. Тип рака не раскрывается.
В Букингемском дворце отметили, что король «остается
настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет
возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме».
Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II. Она правила страной более 70 лет. Коронация состоялась 6 мая 2023-го.