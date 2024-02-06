Обозначены срок и темы послания Путина парламенту

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, оно сыграет роль предвыборной программы.

Оглашение послания планируется на период между 23 февраля и 8 марта, сообщили «Коммерсанту» четыре источника, близкие к администрации президента.

Итоговое содержание документа неизвестно, но в него войдут главные смысловые линии предыдущих выступлений главы государства: цели России в специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

«Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее (СВО) целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов», — рассказал один из источников.

Президент может высказаться о позитивных показателях экономического развития РФ и о нацпроектах, о которых сейчас активно информируют граждан, а также о демографии и многодетности.