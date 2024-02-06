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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Госдеп отказался комментировать данные о сбитии Ил‑76 из Patriot

Источник:
Sibnet.ru
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Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отказался комментировать сообщения, что украинские силы сбили американским комплексом Patriot российский самолет Ил-76 с военнопленными на борту.

«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», — цитирует РБК Паттеля.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских пленных, был сбит при подлете к Белгороду 24 января. По данным Минобороны, России по самолету выпустили две ракеты из зенитного ракетного комплекса со стороны села Липцы в Харьковской области Украины.

Позднее следствие заявило со ссылкой на результаты экспертизы, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

Первые системы ПВО Patriot американского производства Украине передала Германия в апреле 2023 года.

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...