Госдеп отказался комментировать данные о сбитии Ил‑76 из Patriot

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отказался комментировать сообщения, что украинские силы сбили американским комплексом Patriot российский самолет Ил-76 с военнопленными на борту.

«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», — цитирует РБК Паттеля.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских пленных, был сбит при подлете к Белгороду 24 января. По данным Минобороны, России по самолету выпустили две ракеты из зенитного ракетного комплекса со стороны села Липцы в Харьковской области Украины.

Позднее следствие заявило со ссылкой на результаты экспертизы, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

Первые системы ПВО Patriot американского производства Украине передала Германия в апреле 2023 года.