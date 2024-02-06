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Запрет на популяризацию VPN‑сервисов заработает в России

Источник:
ТАСС
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Роутер, порт, интернет, кабель
Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор с 1 марта 2024 года начнет ограничивать доступ к информации о способах обхода блокировок, сообщает пресс-служба ведомства. При этом средства обхода блокировок в стране уже запрещены.

«VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении ведомства. С 1 марта вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

При этом VPN используется не только частными пользователями, но и компаниями — например, для организации защищенного удаленного онлайн-доступа сотрудников.

Введение ответственности за использование VPN-сервисов, которые в настоящее время заблокированы в России за неисполнение требования законодательства, пока не планируется.

Президент Владимир Путин 31 июля 2023 года подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов станет основанием для внесения Роскомнадзором такого сайта в Единый реестр запрещенной информации.

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...