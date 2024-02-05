«Авито» внедрил онлайн-кошелек

Маркетплейс «Авито» запустил онлайн-кошелек, который можно использовать для оплаты заказов с доставкой, функция пока работает в тестовом режиме.

Прошлый онлайн-кошелек можно было использовать только для услуг сервиса, например, продвижения, в то время как новый продукт — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары.

При оформлении заказа платформа предложит выбрать кошелек среди других платежных способов — системы быстрых платежей и банковской карты. После создания кошелька в аккаунте включается обязательная двухфакторная аутентификация.

Открыть кошелек может только частный пользователь. Пополнить баланс можно с помощью российской банковской карты или СБП, сумма пополнения на текущий момент не может превышать 15 тысяч рублей.