НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Замужние россиянки оценили доходы своих мужей

Источник:
Sibnet.ru
189 0

Большинство замужних россиянок (61%) считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку, следует из социологического исследования SuperJob.

При этом около четверти (23%) женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них.

Посвятить себя дому и семье чаще хотели бы россиянки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. Треть из них имеют мужей, которые не смогут содержать семью, работая в одиночку. Большинство (82%) женщин с доходом от 100 тысяч рублей не хотят «погрязнуть в быту».

Среди состоящих в браке мужчин 26% готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (31%).

Еще по теме
«Авито» внедрил онлайн-кошелек
«Яндекс» продаст бизнес в России
Закредитованным россиянам предложили решение проблемы
Спрос на ипотеку обвалился в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Рассекречены планы Залужного оставить Авдеевку
Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине
Киев пообещал демилитаризованную зону «до Москвы»
Обсуждение (0)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.