Замужние россиянки оценили доходы своих мужей

Большинство замужних россиянок (61%) считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку, следует из социологического исследования SuperJob.

При этом около четверти (23%) женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них.

Посвятить себя дому и семье чаще хотели бы россиянки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. Треть из них имеют мужей, которые не смогут содержать семью, работая в одиночку. Большинство (82%) женщин с доходом от 100 тысяч рублей не хотят «погрязнуть в быту».

Среди состоящих в браке мужчин 26% готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (31%).