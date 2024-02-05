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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новый бренд электромобилей запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Калининградский холдинг «Автотор» объявил о создании собственного бренда электрических автомобилей «Амберавто», сообщается на сайте компании.

В 2024 году холдинг планирует запустить производство электромобилей на технологически независимой российской платформе. В линейку войдут двухместные и четырехместные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок компании.

Также в ней будет несколько моделей, разработанных «в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров», отмечается в сообщении. Они будут глубоко адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства.

Производство будет локализовано в Калининградской области. С этой целью строится 12 новых заводов, где будут собирать автомобили и производить запасные части к ним. Объем инвестиций в проект составляет более 70 миллиардов рублей.

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jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.