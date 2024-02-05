Врач посчитала опасной модную процедуру паровых ванн для вагины

Популярная процедура йони-стиминга, которая предполагает распаривание женских половых органов с целью улучшения здоровья мочеполовой системы женщины может быть опасна для здоровья, рассказала врач акушер-гинеколог Марина Щербатых.

«Данная процедура не является медицинской и не имеет доказанной эффективности в лечении тех или иных заболеваний женской половой системы»», — отметила Щербатых, подчеркнув отсутствие официальных публикаций о пользе таких манипуляций для женского здоровья.

Врач отметила, что процедура йони-стиминга не только бесполезная, но и может оказаться опасной. Например, женщина может получить во время процедуры ожег или столкнуться с раздражением кожи.

«Любые пропаривания, спринцевания и использование средств с отдушками приводит к повышению частоты нарушения микрофлоры влагалища, особенно, если процедура выполняется в салонах, где трудно проследить за чистотой оборудования», — объяснила гинеколог.

Щербатых уточнила, что заявленная цель процедуры — «очищение» влагалища, однако на самом деле для очищения женских репродуктивных органов ничего не требуется при условии соблюдения правил гигиены.

«Эта саморегулирующаяся система прекрасно работает и очищается сама, если ей не мешать. Важно соблюдать лишь правила гигиены наружных половых органов, и раз в год посещать врача», — подытожила она.