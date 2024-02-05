Установлен рекорд продолжительности пребывания в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко, который в настоящее время находится на борту Международной космической станции, установил новый рекорд по суммарной продолжительности космических полетов.

Кононенко превысил достижение россиянина Геннадия Падалки, который за пять полетов с 1998 по 2015 годы суммарно провел в космосе 878 суток. При этом в дальнейшем Кононенко станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве более 1000 суток.

После завершения нынешней миссии, которое запланировано на 23 сентября, суммарное время, проведенное российским космонавтом в невесомости, составит 1110 суток. Для Кононенко текущий полет — пятый в карьере.

В свой первый космический полет Кононенко отправился 8 апреля 2008 года в составе 17-й основной экспедиции МКС, которая вернулась на Землю 24 октября того же года.