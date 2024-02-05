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Глава Wildberries опровергла ввод обязательной предоплаты

Источник:
РИА Новости
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Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей, сообщила глава компании Татьяна Бакальчук.

Бакальчук, комментируя планы компании по вводу предоплаты, ответила: «Обязательную — нет, не планируем». При этом она отметила, что отчасти система предоплаты уже есть на площадке для других стран.

«Например, если речь идет про другие страны, там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет», — объяснила Бакальчук.

Глава Wildberries уточнила, что маркетплейс планирует сделать расчеты и стоимость доставки более гибкими, чтобы люди заказывали с более ближних складов и продавцам было выгоднее развозить товар по всем складам.

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.