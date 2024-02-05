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Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР погиб при ударе по Лисичанску

Источник:
Sibnet.ru
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Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб в результате удара украинской армии по пекарне города Лисичанска, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Пoтелещенко родился в 1976 году в Одесской области. В 1998 году он окончил Харьковский военный университет, с начала трудовой деятельности работал в структурах МЧС. С 2014 по 2016 год служил в рядах Народной милиции ЛНР.

Пекарня в Лисичанске попала под ракетный обстрел 3 февраля. Власти ЛНР обвинили в атаке ВСУ и заявили, что в результате погибли 28 человек и еще десять пострадали.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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