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Telegram получил масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Telegram выпустил масштабное обновление, в котором сразу десять новых функций. В частности, пользователи получили доступ к одноразовым голосовым сообщениям и видео.

Такие сообщений будут автоматически удаляться, после того как их послушает или посмотрит получатель. Дополнительно пользователи могут поставить запись таких сообщений на паузу и вернуться к ним позже.

Также Telegram обновил «Избранное». Среди новых функций — просмотр в виде отдельных чатов и групп, из которых пересылались сообщения, использование тегов, а также просмотр всех сохраненных сообщений из того или иного чата.

В чатах теперь будет отображаться точное время прочтения сообщений, однако его можно скрыть. Кроме того, Telegram улучшил поиск во всех чатах, добавил новое оформление сообщений с контактами, увеличил скорость загрузки видеоисторий, ввел настройку скорости их воспроизведения.

Premium-пользователи получили возможность выбрать, кто может писать им сообщения: «Все» или «Контакты и Premium-пользователи». При выборе второго варианта пользователи не из списка контактов и без подписки Premium не смогут отправить сообщение первыми.

Кроме этого, на устройствах с iOS при съемке видеосообщений в Telegram теперь можно переключаться между передней и задней камерами, также добавлена дополнительная стабилизация.

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.