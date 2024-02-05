Путин изменил условия программы льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин внес изменения в программу дальневосточной и арктической ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил распространить действие программы на участников СВО и членов семей россиян, погибших в ходе спецоперации на Украине. Эти категории граждан смогут воспользоваться программой независимо от возраста и семейного положения.

Кроме этого, будет увеличена максимальная сумма кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 миллионов рублей при покупке квартиры на вторичном рынке или дома с земельным участком на вторичном рынке.

Пересмотр максимальной суммы кредиты касается жилья на территории моногорода, при этом площадь квартиры должна превышать 60 квадратных метров.

Еще одно изменение коснется педагогических и медицинских работников. По новым правилам для них отменяется требование о наличии стажа работы по специальности в пять лет, следует из документа.

Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит на покупку или строительство жилья в ДФО и на сухопутных территориях Арктической зоны по ставке 2% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.