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Путин изменил условия программы льготной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин внес изменения в программу дальневосточной и арктической ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил распространить действие программы на участников СВО и членов семей россиян, погибших в ходе спецоперации на Украине. Эти категории граждан смогут воспользоваться программой независимо от возраста и семейного положения.

Кроме этого, будет увеличена максимальная сумма кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 миллионов рублей при покупке квартиры на вторичном рынке или дома с земельным участком на вторичном рынке.

Пересмотр максимальной суммы кредиты касается жилья на территории моногорода, при этом площадь квартиры должна превышать 60 квадратных метров.

Еще одно изменение коснется педагогических и медицинских работников. По новым правилам для них отменяется требование о наличии стажа работы по специальности в пять лет, следует из документа.

Программа дальневосточной и арктической ипотеки позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит на покупку или строительство жилья в ДФО и на сухопутных территориях Арктической зоны по ставке 2% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

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