Песков не назвал закон, запрещающий радугу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о законах, запрещающих радугу в России, когда его попросили прокомментировать арест девушки из-за радужных сережек в Нижнем Новгороде.

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, запрещена ли радуга в стране.

Он не стал комментировать дело девушки, которой присудили пять суток административного ареста за ношение сережек с изображением радуги.

«Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал Песков.