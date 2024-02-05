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Песков не назвал закон, запрещающий радугу

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о законах, запрещающих радугу в России, когда его попросили прокомментировать арест девушки из-за радужных сережек в Нижнем Новгороде.

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, запрещена ли радуга в стране.

Он не стал комментировать дело девушки, которой присудили пять суток административного ареста за ношение сережек с изображением радуги.

«Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал Песков.

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jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.