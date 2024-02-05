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Обнаружена связь между коронавирусом и бессонницей

Источник:
Frontiers in Public Health
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Перенесенная коронавирусная инфекция на длительной дистанции может вызывать бессонницу и в целом снижать качество сна, выяснили вьетнамские исследователи.

В ходе эксперимента ученые изучили состояние 1056 человек старше 18 лет, у которых был ранее диагностирован COVID-19. Испытуемые никогда не сообщали о наличии у них бессонницы или каких-либо психических расстройств.

С помощью опросников ученые собрали информацию о социально-демографических характеристиках добровольцев, таких как возраст и пол. Также были получены данные о продолжительности и тяжести перенесенного COVID-19.

Выяснилось, что у 76,1% опрошенных после перенесенного COVID-19 развилась бессонница. Около 23% из тех, кто сообщил об ухудшении качества сна, заявили о том, что расстройство сна доставляет им серьезные неудобства.

При этом тяжесть перенесенного COVID-19 не коррелировала с тяжестью бессонницы. Пока механизм возникновения таких последствий остается загадкой — для его изучения нужны дополнительные исследования.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.