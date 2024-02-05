Обнаружена связь между коронавирусом и бессонницей

Перенесенная коронавирусная инфекция на длительной дистанции может вызывать бессонницу и в целом снижать качество сна, выяснили вьетнамские исследователи.

В ходе эксперимента ученые изучили состояние 1056 человек старше 18 лет, у которых был ранее диагностирован COVID-19. Испытуемые никогда не сообщали о наличии у них бессонницы или каких-либо психических расстройств.

С помощью опросников ученые собрали информацию о социально-демографических характеристиках добровольцев, таких как возраст и пол. Также были получены данные о продолжительности и тяжести перенесенного COVID-19.

Выяснилось, что у 76,1% опрошенных после перенесенного COVID-19 развилась бессонница. Около 23% из тех, кто сообщил об ухудшении качества сна, заявили о том, что расстройство сна доставляет им серьезные неудобства.

При этом тяжесть перенесенного COVID-19 не коррелировала с тяжестью бессонницы. Пока механизм возникновения таких последствий остается загадкой — для его изучения нужны дополнительные исследования.