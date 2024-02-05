Wildberries задумалась над выпуском собственных банковских карт

Wildberries планирует развивать финтех и допускает возможность выпуска собственной банковской карты, рассказала основатель и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

«Мы считаем, что пластик как таковой — это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но, как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону… Финтехом мы занимаемся и будем заниматься еще больше»,— отметила Бакальчук в интервью РИА Новости.

Сроки выпуска банковской карты не уточняются. По словам Татьяны Бакальчук, для развития финтех-направления маркетплейс намерен активно привлекать кадры из банковской сферы.

Ранее Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», которая будет специализироваться на потребительских кредитах.