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Wildberries задумалась над выпуском собственных банковских карт

Источник:
РИА Новости
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Wildberries планирует развивать финтех и допускает возможность выпуска собственной банковской карты, рассказала основатель и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

«Мы считаем, что пластик как таковой — это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но, как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону… Финтехом мы занимаемся и будем заниматься еще больше»,— отметила Бакальчук в интервью РИА Новости.

Сроки выпуска банковской карты не уточняются. По словам Татьяны Бакальчук, для развития финтех-направления маркетплейс намерен активно привлекать кадры из банковской сферы.

Ранее Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную компанию ООО «ВБ Финанс», которая будет специализироваться на потребительских кредитах.

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Экономика #Торговля
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