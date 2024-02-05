Названы неожиданные последствия дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 может вызывать проблемы с памятью и потерю интереса к обычно приятным занятиям, выяснили ученые из Университета Нового Южного Уэльса.

Такое состояние называется псевдодеменцией, обычно оно возникает у пожилых людей. У них появляются проблемы с запоминанием недавних событий, подбором подходящего слова, месторасположением вещей в доме.

При этом в отличие от настоящей деменции подобное состояние обратимо — оно поддается лечению с помощью витаминов и нормализации питания. Поставить точный диагноз может только врач, предупреждают специалисты.

Другие обратимые причины нарушения работы мозга включают пониженный уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), некоторые инфекции, определенные лекарства, стресс и некоторые виды рака.