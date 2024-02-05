Центризбирком РФ нашел 15% брака в подписях, собранных политиком Борисом Надеждиным, сообщил его представитель Игорь Артемьев.

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», — написал Артемьев в телеграм-канале.

Информацию подтвердили в штабе Надеждина. Там заявили, что с решением рабочей группы не согласны.

«Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — написал Надеждин в телеграм-канале.

Надеждин сдал 105 тысяч подписей в свою поддержку в ЦИК 31 января. Из них Центризбирком отобрал для проверки 60 тысяч. По закону допускается только 5% брака

ЦИК еще не объявлял о решении по Надеждину. Вопрос о регистрации его кандидатом в президенты будет решен 7 февраля.

Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (»Новые люди»).