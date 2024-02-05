Зеленский признал застой ВСУ на фронте из‑за дефицита снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия.

«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений, а это ведет к ошибкам», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью итальянскому телевидению.

Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника, отметил Зеленский. При этом он положительно оценил операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на море.

Газета The New York Times ранее опубликовала материал, в котором говорится о том, что ВСУ отдают инициативу в ведении боевых действий российским войскам.