Врач призвал больше двигаться для здоровья суставов

Уменьшение движения не способствует сохранению здоровья суставов — это глубокое заблуждение, предупредил врач, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

Движение очень важно для здоровья. «Некоторые делают ошибку, уменьшая объем движения, думая, что тем самым помогают суставам», — сказал доктор в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

На самом деле, по словам Прощаева, количество внутрисуставной жидкости, которая является связующим звеном в суставе, зависит от того, как работают мелкие сосуды.

«Без движения из пяти капилляров у нас работает один, а при движении — четыре или даже все пять», — пояснил доктор.