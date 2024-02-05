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Нейрохирург раскритиковал мозговой имплант Маска

Источник:
ТАСС
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Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо назвал вживление импланта в мозг человека, о котором накануне объявил американский предприниматель Илон Маск, псевдоновостью.

«То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это — коммерческий трюк, воплощение мечты о попадании в виртуальную реальность и управления ей», — сказал Канаверо в интервью ТАСС.

По его словам, технология Маска не восстанавливает сенсорные функции организма, в том числе сексуальные и вегетативные. «Это предполагает присоединение тысячи минипроводов, а это в свою очередь грозит инфекциями и кровоизлияниями», — пояснил Канаверо.

Нейрохирург убежден, что метод Маска нельзя использовать в качестве лечения парализованных больных.

Нейротехнологическая компания Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека. По его заявлению, технология должна позволить людям, утратившим контроль над своими конечностями, вернуть подвижность.

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