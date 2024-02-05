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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты предположили цены на автомобили XCITE

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили нового российского бренда XCITE, связанного с АвтоВАЗом, будут стоить от 2,5 миллиона рублей, предположили эксперты Евгений Житнухин и Игорь Моржаретто.

XCITE — бренд автомобилей, которые будет выпускать «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan, доставшийся АвтоВАЗу). Премьера модели запланирована на конец февраля. Предположительно, у предприятия будет китайский партнер — эксперты склоняются к Chery.

«Так как первый автомобиль будет представлен в сегменте SUV на базе Chery Tiggo 7 PRO, скорее всего, его стоимость будет примерно такая же — от 2,57 миллиона рублей», — цитирует руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Житнухина агентство «Автостат».

С такой оценкой согласен шеф-редактор радио «Автодор» Моржаретто. По его мнению, ценовой диапазон — 2,5-3,5 миллиона рублей, именно в нем играют сейчас китайские производители, предлагающие внедорожники.

Тема: Русские машины
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