Раскрыта загадка древнего артефакта из слоновой кости

Историки из Тюбингенского университета раскрыли предназначение найденного на территории Германии таинственного предмета из слоновой кости.

Речь идет об артефакте, найденном в 2015 году в пещере Холе-Фельс, на юго-западе Германии. Этот предмет несет на себе явные следы обработки: четыре в нем отверстия не могли образоваться естественным путем.

Датировка артефакта показала, что он был изготовлен примерно 37 000 лет назад. Также было установлено, что изделие, вероятнее всего, было изготовлено из бивня мамонта. Но его функциональное назначение оставалось загадкой. Поначалу ученые считали, что он имел сакральное значение.

Новое исследование раскрыло загадку. Эксперимент доказал, что артефакт с четырьмя отверстиями можно использовать для изготовления веревки. Этот инструмент значительно облегчает указанную работу, приводит портал отчет ученых Phys.org.

Известно, что древние люди, жившие на юго-западе современной Германии, умели плести веревки еще тысячи лет назад. Как именно они это делали, оставалось тайной, завеса которой теперь, похоже, приоткрыта.