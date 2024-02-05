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Раскрыта загадка древнего артефакта из слоновой кости

Источник:
Sibnet.ru
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Таинственный предмет из слоновой кости
Таинственный предмет из слоновой кости
Фото: © Science Advances

Историки из Тюбингенского университета раскрыли предназначение найденного на территории Германии таинственного предмета из слоновой кости.

Речь идет об артефакте, найденном в 2015 году в пещере Холе-Фельс, на юго-западе Германии. Этот предмет несет на себе явные следы обработки: четыре  в нем отверстия не могли образоваться естественным путем.

Датировка артефакта показала, что он был изготовлен примерно 37 000 лет назад. Также было установлено, что изделие, вероятнее всего, было изготовлено из бивня мамонта. Но его функциональное назначение оставалось загадкой. Поначалу ученые считали, что он имел сакральное значение.

Новое исследование раскрыло загадку. Эксперимент доказал, что артефакт с четырьмя отверстиями можно использовать для изготовления веревки. Этот инструмент значительно облегчает указанную работу, приводит портал отчет ученых Phys.org.

Известно, что древние люди, жившие на юго-западе современной Германии, умели плести веревки еще тысячи лет назад. Как именно они это делали, оставалось тайной, завеса которой теперь, похоже, приоткрыта.

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

HAAN27

Насколько я знаю правильно будет "бес попутал", товарищ Захарова сама пословицы слагает?

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

mosquito__2010

Тебя тут назвали человеком который пишет умные вещи, прикинь. А я тебя читаю и ржать охота.