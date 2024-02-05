Зеленский признал возможность увольнения Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет над заменой главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц и не только в армии.

«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда», — цитирует «Коммерсантъ» Зеленского.

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По его словам, «этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны».

Информация о конфликте господина Зеленского и господина Залужного распространяется в СМИ уже несколько месяцев. Ряд СМИ сообщили, что президент накануне предложил главкому добровольно уйти в отставку, но тот отказался.