Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона

Актер Никита Кологривый принимал участие в программе «Закрытый показ» с Александром Гордоном, но между гостем и ведущим не задался разговор, что привело к скандалу.

В новом выпуске «Закрытого показа» обсуждали фильм «Подельники» Евгения Григорьева. Гордон попросил коротко описать, о чем фильм. Ответ Кологривого не устроил ведущего, поэтому он попросил еще раз описать картину, но короче и четче сформулировать мысль.

«Вам в двух словах нужно сказать? Давайте я вам в трех словах всю передачу закончу, — ответил Кологривый, обвинив передачу в тоталитаризме.

Александр Гордон заявил, что он сам решает, что для передачи хорошо, а что плохо, и поставил Кологривого перед выбором — согласиться ответить или уйти. Актер ответил, что не найдет диалога с ведущим, и покинул студию.

Никита Кологривый снялся в 63 фильмах, но массовую популярность получил после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После этого проекта актера активно начали звать на интервью, где Кологривый не стесняясь в выражениях часто критикует других актеров и режиссеров.