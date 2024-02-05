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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

NYT рассказала о потере инициативы украинскими войсками

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдают инициативу в ведении боевых действий российским войскам, пытаюсь лишь удержать позиции, рассказали газете The New York Times украинские офицеры.

ВСУ «отдали инициативу России» и «теперь окапываются», пишет издание. Российские войска на некоторых участках фронта способны использовать в пять раз больше снарядов, чем украинские силы.

«Сейчас у нас нет достаточного количества оборудования, людей, чтобы идти в наступление. Так что пока главная цель — удержать позиции», — сказал газете один из украинских офицеров.

При этом ВСУ испытывают проблемы не только с боеприпасами, но и с ремонтом техники, отметило издание.

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Оборона #Военная политика #Армия
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jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

HAAN27

Насколько я знаю правильно будет "бес попутал", товарищ Захарова сама пословицы слагает?

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

mosquito__2010

Тебя тут назвали человеком который пишет умные вещи, прикинь. А я тебя читаю и ржать охота.