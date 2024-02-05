NYT рассказала о потере инициативы украинскими войсками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдают инициативу в ведении боевых действий российским войскам, пытаюсь лишь удержать позиции, рассказали газете The New York Times украинские офицеры.

ВСУ «отдали инициативу России» и «теперь окапываются», пишет издание. Российские войска на некоторых участках фронта способны использовать в пять раз больше снарядов, чем украинские силы.

«Сейчас у нас нет достаточного количества оборудования, людей, чтобы идти в наступление. Так что пока главная цель — удержать позиции», — сказал газете один из украинских офицеров.

При этом ВСУ испытывают проблемы не только с боеприпасами, но и с ремонтом техники, отметило издание.