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Фильм «Мастер и Маргарита» после критики остался лидером проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» за второй уикенд проката собрал 406 миллионов рублей, уверенно оставшись лидером проката, несмотря на критику и осуждение создателей проекта.

За две недели проката у «Мастера и Маргариты» 993,4 миллиона рублей в кассе. Фильм после выхода начали активно обсуждать, общественники обвинили режиссера проекта Михаила Локшина в поддержке Украины, а картину назвали антироссийской.

При этом критики, оценившие фильм именно с художественной точки зрения, пришли к выводу, что новая версия «Мастера и Маргариты» оказалась лучшей экранизаций романа Михаила Булгакова.

Среди других лидеров проката, попавший в топ-5, стала новинка в Павлом Деревянко «Конец славы», комедия стартовала с кассы в 128,7 миллиона рублей.

На третьем и четвертом местах остаются новогодние премьеры «Бременские музыканты» и «Холоп 2», у обоих фильмов около 70 миллионов.

На пятой строчке еще одна новинка прошлой недели — семейная комедия «Я медведь» с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм собрал в первый уикенд проката 59,6 миллиона рублей.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

HAAN27

Насколько я знаю правильно будет "бес попутал", товарищ Захарова сама пословицы слагает?

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

mosquito__2010

Тебя тут назвали человеком который пишет умные вещи, прикинь. А я тебя читаю и ржать охота.