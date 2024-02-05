Фильм «Мастер и Маргарита» после критики остался лидером проката

Фото: © кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» за второй уикенд проката собрал 406 миллионов рублей, уверенно оставшись лидером проката, несмотря на критику и осуждение создателей проекта.

За две недели проката у «Мастера и Маргариты» 993,4 миллиона рублей в кассе. Фильм после выхода начали активно обсуждать, общественники обвинили режиссера проекта Михаила Локшина в поддержке Украины, а картину назвали антироссийской.

При этом критики, оценившие фильм именно с художественной точки зрения, пришли к выводу, что новая версия «Мастера и Маргариты» оказалась лучшей экранизаций романа Михаила Булгакова.

Среди других лидеров проката, попавший в топ-5, стала новинка в Павлом Деревянко «Конец славы», комедия стартовала с кассы в 128,7 миллиона рублей.

На третьем и четвертом местах остаются новогодние премьеры «Бременские музыканты» и «Холоп 2», у обоих фильмов около 70 миллионов.

На пятой строчке еще одна новинка прошлой недели — семейная комедия «Я медведь» с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм собрал в первый уикенд проката 59,6 миллиона рублей.