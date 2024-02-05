Сериал «Склифосовский» с доктором Брагиным возвращается на экраны с 11-м сезоном. Зрители увидят, как главный герой будет спасать жизни и параллельно невольно участвовать в скандалах и интригах в отделении скорой помощи.

Сюжет 11-го сезона

В Главном институте скорой помощи снова не все спокойно. Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для ЧП, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова).

Новый главврач Полонский (Роман Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки. А в коллектив «Склифа» возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец).

Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус – и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Елена Яковлева).

Премьера 11-го сезона «Склифосовкого» — 5 февраля в 21.20 на телеканале «Россия».

Создатели сериала «Склиф» обещают зрителям в новом сезоне необычайно много любовных линий и сюжетных поворотов. Кто-то из героев обзаведется парой, у кого-то стремительно начнется роман.

Аверин о сериале

«Я очень дружу с Институтом скорой помощи имени Склифосовского. Люди, которые в нем работают, — настоящие герои. Они ежедневно трудятся в "горячих" условиях, и ими можно только восхищаться. Вот и призвание моего героя – постоянно быть на передовой», — сказал актер Максим Аверин.

Актер уверен, что именно поэтому его герой интересен зрителю до такой степени, что сериал выходит уже 11 лет.

«В новом сезоне на долю Брагина, как всегда, выпадут испытания, в том числе – связанные со здоровьем близких ему людей. И мне очень хочется подарить зрителям надежду, призвать поддерживать и верить друг в друга. Это сейчас самое главное», — отметил Аверин.