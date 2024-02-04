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Желавший взять у Путина интервью Карлсон прилетел в Москву

Источник:
РИА Новости
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Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Знаменитого американского журналиста Такера Карлсона, планировавшего взять интервью у президента России Владимир Путина, заметили в Москве, сообщил его коллега Джексон Хинкл.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — приводит РИА Новости слова Хинкла.

В соцсетях также появились фотографии с Карлсоном в Большом театре. Говорят, что он смотрел балет «Спартак».

Ранее Карлсон заявлял, что пытался взять интервью у Путине лидера, но американские власти помешали это сделать.

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Политика #Мир
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