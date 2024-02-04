Украинский дипломат призвал Шольца к переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц должен встретиться с президентом
России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил бывший украинский
посол в ФРГ Андрей Мельник.
«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным?
Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или
лететь в Москву самому. Но и во время Холодной войны были встречи, например, в
Исландии», — цитирует «Газета.ру» Мельника.
По его словам, мировому сообществу следует подумать над тем,
как найти подход к руководству в Москве. Дипломат подчеркнул, что на
сегодняшний день президент России «считает себя более сильным, способным
одержать верх».
«Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы
попытаться бросить вызов Путину», — подчеркнул посол.
Мельник на посту посла Украины в Германии прославился
скандальными заявлениями. В июне 2022 года он обозвал Шольца «обиженной
ливерной колбасой».