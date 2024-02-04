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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинский дипломат призвал Шольца к переговорам с Путиным

Источник:
«Газета.ру»
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Канцлер Германии Олаф Шольц должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время Холодной войны были встречи, например, в Исландии», — цитирует «Газета.ру» Мельника.

По его словам, мировому сообществу следует подумать над тем, как найти подход к руководству в Москве. Дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день президент России «считает себя более сильным, способным одержать верх».

«Стратегическая дипломатическая инициатива должна была бы попытаться бросить вызов Путину», — подчеркнул посол.

Мельник на посту посла Украины в Германии прославился скандальными заявлениями. В июне 2022 года он обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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