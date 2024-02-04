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Захарова объяснила бегство артистов словами «черт попутал»

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отъезд части российских звезд за рубеж после начала специальной военной операции растерянностью и испугом.

«Есть прекрасное, замечательное выражение: "их черт попутал". Вот в этом вся народная мудрость», — сказала Захарова в эфире «ТВ Центр». «Тут даже пояснять точно не нам надо», поскольку «у кого-то такая фига была давно, кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался».

Она отметила, что гражданская позиция спонсирующих «террористический киевский режим» начала работать против них самих. «Это совершенно точно», — подчеркнула представитель МИД России.

На вопрос о том, нужно ли впоследствии припоминать артистам такую позицию, Захарова ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

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Политика #Мир
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