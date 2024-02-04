Тела 20 погибших извлекли из под завалов в Лисичанске

Двадцать человек погибли, десять пострадали и еще несколько десятков могут находиться под завалами после украинского удара по зданию пекарни в Лисичанске.

В Лисичанске из-под завалов после удара по пекарне извлекли тела 20 погибших, сообщило МЧС России. «Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», — уточнили в ведомстве.

Военная комендатура Луганской Народной Республики заявила, что под завалами в общей сложности могут находиться до 40 человек.

По данным военной комендатуры республики, удар был нанесен в субботу, 3 февраля в 14.20 мск. В СК РФ сообщили, что украинские войска, предположительно, использовали при ударе РСЗО HIMARS.