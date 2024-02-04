Сериал «Великая. Золотой век»: о чем мечтала Екатерина II

Премьера сериала «Великая. Золотой век» состоится в понедельник, 5 февраля, на Первом канале. В новой главе проекта покажут период правления Екатерины II после коронации.

Сериал «Великая. Золотой век» входит в цикл сериалов об императрице. Ранее вышли сериалы «Великая» и «Великая. Фильм второй», где молодую императрицу сыграла Юлия Снегирь.

Сюжет сериала «Великая. Золотой век»

События в сериале развернутся после 1763 года, когда императрицу короновали. Екатерина II возвращает двор из Москвы в Петербург. Она очарована идеями Просвещения, мечтает о равноправии и техническом прогрессе. Но царедворцы саботируют ее решения, а европейские монархии не желают видеть Россию великой.

Демонстрируя мудрость политика, Екатерина постепенно укрепляется на троне. Она служит государству, а не себе, превращает бывших врагов в союзников и постепенно избавляется от всех, кто ей угрожает.

Императрица пройдет много испытаний, в том числе в личной жизни. Ей придется усмирить собственного сына и разобраться с отношениями в Григорием Орловым, которому так и не удастся удержать любовь Екатерины.

Также зрители увидят войну с Турцией и Пугачевский бунт, которые станут тяжелыми испытаниями, но Екатерина справится и с ними.

За кадром

Съемки сериала длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове, Елизаветино.

Впервые кинематографистами был задействован на открытой воде корабль «Полтава». А для создания декорации Москвы, охваченной чумой, использовали более 14 тонн песка и земли.

Премьера «Великая: Золотой век» — 5 февраля в 22.00 на Первом канале

Для проекта подготовили 1000 исторических костюмов, часть из которых создавались непосредственно под главных актеров (так, для Екатерины II было пошито 10 нарядов), а часть – взяты на прокат в Испании и Чехии, на киностудиях «Мосфильма», Горького, «Ленфильма» и также у частных коллекционеров.

Специально для сериала воспроизвели копии уникальных музейных образцов ювелирных украшений, среди которых перстень императрицы и алмаз «Орлов» – знаменитый драгоценный камень, названный именем фаворита Екатерины Великой.

Боярская о Екатерине

Елизавета Боярская призналась, что всегда старается тщательно готовиться к съемкам, особенно если речь идет об исторической личности. Но в случае с Екатериной хотелось максимальной свободы и полета фантазии.

«Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам был интересен в целом образ императрицы, матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хотелось сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери», — сказала актриса Первому каналу.

Боярская отметила, что она лично и вся съемочная группа вложили в эту картину много любви и сил, чтобы результат удовлетворил создателей, и порадовал зрителя.