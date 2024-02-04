Выросло число погибших в результате обстрела Лисичанска

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего в результате обстрела украинскими войсками здания в Лисичанске тела пяти погибших. Таким образом, количество погибших в результате ударов по Лисичанску увеличилось до семи.

Еще шесть человек спасены из-под завалов, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле Лисичанска со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, снаряды попали в пекарню, под завалами могут находиться до 40 человек.

Пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко сообщила, что число пострадавших от обстрела увеличилось до восьми. Троих врачи отпустили домой, пятеро находятся в медучреждениях, в том числе один — в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, удар по зданию пекарни в Лисичанске был сделан из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости представитель СК России. Ведомство отметило, что военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные в отношении мирного населения РФ.