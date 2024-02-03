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Офицер спрятался на чердаке и помог отбить занятое ВСУ село

Источник:
Sibnet.ru
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Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом ВСУ селе Попасное под Луганском и помог российским бойцам отбить населенный пункт.

«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома. И оттуда корректировал. Откуда было прекрасно все видно. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил мое местоположение. Тоже открыл огонь», — цитирует Никонова пресс-служба Минобороны РФ.

Никонов пояснил, что в тот день ВСУ задействовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские войска не могли использовать беспилотники для разведки территории, в итоге они решили использовать прямое наблюдение.

Офицер уточнил, что в ходе ответного огня ВСУ получил тяжелое ранение и его эвакуировали. Однако российские войска успешно зашли на территорию Попасного и укрепились на рубежах. В результате Никонов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Оборона #Конфликты #Армия
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