Трамп оценил нецензурные оскорбления Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на нецензурные оскорбления нынешнего президента Джо Байдена. Ранее тот назвал бывшего главу государства «больным придурком» и «чертовым засранцем».

«Байден только что назвал меня больным! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — прокомментировал скандал экс-глава Белого дома, передает The New York Post.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден неоднократно в частных беседах давал грубые характеристики Трампу, в том числе матерные. Особенно выводили его из себя шутки Трампа.

Издание отмечает, что Байден считает своего предшественникам угрозой для демократии. Гнев главы Белого дома вызывают и одобрительные реплики Трампа в адрес российского президента Владимира Путина.