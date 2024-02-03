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Трамп оценил нецензурные оскорбления Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на нецензурные оскорбления нынешнего президента Джо Байдена. Ранее тот назвал бывшего главу государства «больным придурком» и «чертовым засранцем».

«Байден только что назвал меня больным! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — прокомментировал скандал экс-глава Белого дома, передает The New York Post.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден неоднократно в частных беседах давал грубые характеристики Трампу, в том числе матерные. Особенно выводили его из себя шутки Трампа.

Издание отмечает, что Байден считает своего предшественникам угрозой для демократии. Гнев главы Белого дома вызывают и одобрительные реплики Трампа в адрес российского президента Владимира Путина.

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andrei703333

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